Architektur, die zur dritten Pädagogin wird

Zum Auftakt wird Hemma Fasch (fasch&fuchs.architekten) bereits am 9. Juni, 20 Uhr, im aut die Architektur als „dritte Pädagogin“ vorstellen. Bevor am 10. und 11. Juni von ArchitektInnen geleitete Rad- bzw. Bustouren zu Bildungsbauten im ganzen Land führen. Mit Eric Sidoroff lassen sich etwa Innsbrucker Schulen der vergangenen 100 Jahre erkunden, Elias Walch stellt „Räume für die Kleinsten“ vor, Barbara Poberschnigg „Neue Lernräume in alter Substanz“. „Bildung braucht Raum“, behauptet Johannes Wiesflecker bei seiner Bustour, die am 11. Juni ins Unterland geht. fasch&fuchs.architekten und Henke Schreieck Architekten führen dagegen vor, wie sie Bildungslandschaften neu denken. Werner Burtscher lädt zum Spaziergang durch Stamser Bildungsbauten ein, Christian Öller in die winzige Volksschule am Fügenberg, Unisono Architekten in das Bildungszentrum Gerlos.