Staatliche Überwachung mit sehr viel „Ostalgie“

Innsbruck – Eine Komödie über die Staatssicherheit der DDR – kann das gutgehen? Der ostdeutsche Regieveteran Leander Haußmann („Sonnenallee“, „Herr Lehmann“) nähert sich dem Thema wie schon in seiner Wehrdienst-Erinnerung in „NVA“ als liebevoll-überdrehte Farce mit hohem Ostalgiefaktor.

Die Jahrzehnte seit dem Fall der Mauer und dem Ende der Stasi-Machenschaften spiegelt „Leander Haußmanns Stasikomödie“ in einer Rahmenhandlung: Der berühmte Schriftsteller Ludger Fuchs holt sich auf Drängen seiner Familie seine Stasi-Akte aus dem Archiv. Die tatsächliche Erinnerung an die zu Ende gehende DDR-Zeit rollt er dann aber lieber für sich alleine auf. Als junger Mann (David Kross) im Ost-Berlin Ende der 80er ist er nämlich ein aufstrebender Stasi-Offizier. Sein Chef, Oberstleutnant Siemens (großartig: Henry Hübchen), setzt ihn auf die „subversiven Elemente“ im Prenzlauer Berg an. Oppositionelle Künstler oder schlicht arbeitsunwillige Hippies sollen ausgekundschaftet und mit allen Mitteln von innen zersetzt werden.