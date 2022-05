Volksverhetzungsverfahren gegen Priester eingestellt

Köln – Ein Volksverhetzungsprozess gegen einen polnischen Priester und Theologieprofessor vor dem Amtsgericht Köln ist am Freitag gegen Zahlung einer Geldauflage von 3.000 Euro eingestellt worden. Der Theologe Dariusz Oko aus Krakau hatte Homosexuelle in einer deutschsprachigen Zeitschrift unter anderem als "Krebsmetastasen" und "Parasiten" bezeichnet.

Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn warf dem Angeklagten vor, "zum Hass aufgestachelt" und "Teile der Bevölkerung beschimpft und verächtlich gemacht" zu haben. Oko versicherte jedoch, dass er mit seinem Text nicht alle Homosexuellen angegriffen habe. Er habe nur homosexuelle Missbrauchstäter in der katholischen Kirche gemeint. "Ich bereue, dass ich so stark ausgegrenzt habe", sagte er. "Ich entschuldige mich." Der verantwortliche Redakteur der in Köln ansässigen Zeitschrift "Theologisches", in der Okos Artikel erschienen war, muss 4.000 Euro bezahlen, weil seine Verdienste wesentlich höher sind als die von Oko. Der 91-jährige deutsche Priester versicherte, künftig besser auf die Wortwahl der Artikel zu achten.