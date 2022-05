Motorradfahrer in Steinach von Auto erfasst und verletzt

Steinach am Brenner – Ein Motorradfahrer wurde am Freitag in Steinach von einem Auto erfasst. Eine 21-Jährige bog laut Polizeibericht gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto von der Brenner Straße nach links in die Schmirner Landesstraße ein. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 59-Jährigen auf dem Motorrad, es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß.