Männer erlitten schwere Schnittverletzungen bei Arbeitsunfällen in Tirol

Trins, Anras – Zu zwei schweren Arbeitsunfällen kam es am Freitagnachmittag in den Bezirken Lienz und Innsbruck-Land. Gegen 17.15 Uhr fertigte ein 67-Jähriger in Anras im Keller seines Hauses alleine Zaunlatten an und geriet dabei mit der rechten Hand in den Fräskopf seiner Holzbearbeitungsmaschine. Er erlitt schwere Schnittverletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde er mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.