Mann kam bei Kajakunfall in Flirsch ums Leben

Flirsch – Zu einem tragischen Unglück kam es am Freitag gegen 14 Uhr in Flirsch. Ein Wassersportler aus Deutschland war mit seinem Kajak aus unbekannter Ursache gekentert und in weiterer Folge ertrunken. Für den Mann (Jahrgang 64) kam jede Hilfe zu spät. Weitere Details zu dem Unglück waren vorerst noch nicht vollständig untersucht. Der Mann dürfte sich ersten Informationen der Polizei zufolge mit seinem Fuß zwischen zwei Steinen eingeklemmt haben. Er ertrank in weiterer Folge. Sein Begleiter, ein 24-jähriger Mann aus Deutschland, konnte ihm nicht mehr helfen. (mw)