Benefiz-Rockkonzert für ukrainische Kinder in der Innsbrucker Livestage

Innsbruck – Ursprünglich wollte es Heinrich „Heini“ Konrad, pensionierter Hoteldirektor aus Zirl, zu seinem 60. Geburtstag vor zwei Jahren mit der Top-Band Strange Kind of Women ordentlich krachen lassen. Pandemiebedingt musste der Termin mehrmals verschoben werden. Vor Kurzem ging der lang ersehnte Traum von Heini Konrad mit einem Rock-Event in der Innsbrucker Livestage endlich in Erfüllung, wenngleich die Veranstaltung unter einem anderen Motto stand.

Aufgrund der dramatischen Situation in der Ukraine hat sich Heini Konrad entschlossen, sein Geburtstags-Rockkonzert in ein Benefiz-Rockkonzert für geflüchtete Kinder aus dem Kriegsgebiet umzugestalten. Mit an Bord war auch die Tiroler Cover-Rockformation The Early Grey Band, seit zwei Jahrzehnten ein absoluter Geheimtipp in der Tiroler Rock-Musik-Szene.