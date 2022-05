Eine Nacht ganz im Zeichen der Forschung

Vorführungen, Experimente, Vorträge: Auch an der Uni Innsbruck lockte die „Lange Nacht der Forschung“ zahlreiche Besucher an.

Auch in Tirol folgten zahlreiche Interessierte der Einladung der Hochschulen, Unternehmen und Institute. Uni Innsbruck, FH Kufstein, die UMIT in Hall und zahlreiche weitere Einrichtungen in Nord- und Osttirol öffneten ihre Türen für die Bevölkerung. Von der Chemie-Show bis zum Thema Musik: An 400 Stationen wurde bis in die Nacht hinein ein vielfältiges Programm geboten. (TT)