Erster Prozess um Kurzarbeit-Betrug in Tirol

Am Höhepunkt der Pandemie war Kurzarbeit fast schon so etwas wie Normalität geworden. Die budgetär eher kostspielige Maßnahme stabilisierte den Arbeitsmarkt und rief leider auch Trittbrettfahrer auf den Plan. Wie ab November 2020, als ein Rumäne seine einstige Chefin dazu überredet hatte, ihn doch fälschlicherweise bei ihr als in Kurzarbeit anzumelden. Die Hälfte der angewiesenen Kurzarbeitshilfe sollte einfach geteilt werden. Wie sehr beide um die kriminelle Energie wussten, zeigt der Umstand, dass man sich fortan monatlich an einer Tankstelle zur Übergabe des Bargelds traf.