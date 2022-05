Zillertaler AL-KO drückt trotz Krisen aufs Gaspedal

Günther Schöllenberger: Die sich weiter zuspitzenden Verwerfungen an den Beschaffungsmärkten führen bedauerlicherweise zu massiven Lieferengpässen. Gründe sind der Rohstoff-Mangel, Nachwirkungen der Covid-19-Krise sowie der kriegerische Konflikt in der Ukraine. Wir tun alles, um die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten. Wir sind dabei, unsere Lieferketten bestmöglich zu optimieren, machen potenzielle Engpässe in der Lieferkette ausfindig und arbeiten aktiv mit unseren Lieferanten an Lösungen. In den letzten Wochen mussten wir gleichzeitig weitere enorme Preissteigerungen bei Material- und Frachtkosten, bei der Energieversorgung sowie bei Dienstleistungen hinnehmen. Wir sind mit rasch aufeinander folgenden außerordentlichen Preisanhebungen unserer Zulieferer konfrontiert. Wir erwarten, dass die Lieferketten auch in nächster Zeit stark belastet und damit Lieferausfälle möglich sowie kurzfristige Preisanpassungen notwendig sind. AL-KO Ramsau spürt trotz der hohen Fertigungstiefe und der zahlreichen mitteleuropäischen Lieferanten auch die Auswirkung der Rohstoffversorgungsproblematik durch die Ukraine-Krise.