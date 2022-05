Abgestürzter Fußgänger in Söll von Bergrettung geborgen

Söll – Ein Fußgänger stürzte in der Nacht auf Samstag in Söll ab, er erlitt Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Laut Polizei kam der 52-Jährige kurz vor 2 Uhr unterhalb des Gasthauses Stöcklalm von der Straße ab und stürzte in unwegsames Gelände. Ein selbständiger Aufstieg gelang ihm nicht.