Schweden kassierte gegen USA erste Niederlage bei der WM

Schweden hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland im fünften Spiel die erste Niederlage kassiert. Das Dreikronenteam verlor am Samstag in Tampere gegen die USA mit 2:3 nach Verlängerung und bleibt in der Österreich-Gruppe B Tabellenzweiter hinter Gastgeber Finnland.