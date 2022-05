Austria sicherte Platz drei ab, WAC stieß Rapid ins Europacup-Play-off

Der WAC jubelte über den Heimerfolg gegen Rapid. © GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

WAC - SK Rapid Wien 2:1 (0:1)

Der WAC hat die Bundesliga-Saison auf Platz vier abgeschlossen. Die Wolfsberger überholten Rapid durch einen 2:1-Heimsieg am Samstag im direkten Duell, verpassten aber Rang drei, weil die Austria gegen Sturm Graz gewann. Damit steigt der WAC am 4. August in die Conference-League-Qualifikation ein und muss zwei Runden überstehen, um es in die Gruppenphase zu schaffen.

Auf Rapid warten als Fünften ein Heim- und Auswärtsspiel gegen den Sieger aus WSG Tirol - LASK um die Teilnahme an der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

Marco Grüll hatte die Wiener in der 35. Minute in Führung gebracht, dem WAC gelang mit einem Doppelschlag von Tai Baribo (74.) und Adis Jasic (75.) noch die Wende.

📆 Europacup-Play-off - Termine und Spielplan 🟢 Halbfinale, Montag, 23. Mai 2022, 19.00 Uhr - Tivoli WSG Tirol – LASK (live TT.com-Ticker) 🟢 Finale, Hinspiel, Donnerstag, 26. Mai 2022, 17.00 Uhr Sieger Halbfinale vs. SK Rapid Wien 🟢 Finale, Hinspiel, Sonntag, 29. Mai 2022, 17.00 Uhr SK Rapid Wien vs. Sieger Halbfinale

Austria Wien - Sturm Graz 4:2 (2:1)

Die Wiener Austria hat ihr „Millionenspiel" um Europa gewonnen und sich etwas unverhofft den dritten Platz in der Bundesliga gesichert. Der Mannschaft von Trainer Manfred Schmid gelang am Samstagnachmittag im Showdown der letzten Runde gegen Vizemeister Sturm Graz ein furioses 4:2 (2:1), damit spielt die Austria erstmals seit fünf Jahren wieder in einer europäischen Gruppenphase. Für die finanziell schwer angeschlagenen Wiener ein unerwarteter Jackpot.

Mit einer beeindruckenden Choreographie wurden Markus Suttner und Alexander Grünwald in den Austria-Ruhestand verabschiedet. © GEPA pictures/ Chris Bauer

Für die „Veilchen" wurden Eric Martel (21.), Manfred Fischer (29.) und die beiden Joker Dominik Fitz (72.) sowie Can Keles (85.) mit ihren Toren zu den viel umjubelten Matchwinnern. Jakob Jantscher (27.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen, für den Schlusspunkt sorgte Manprit Sarkaria (89.).

Vor der Saison hatte Schmid die violette Anhängerschaft noch auf "ein, zwei Scheiß-Jahre" eingestellt, nun steigt die Austria im Play-off zur Europa League ins europäische Geschehen ein. Bei einem Ausscheiden folgt der Umstieg in die Gruppenphase der Conference League. Damit ist eine Antrittsprämie in der Höhe von rund 2,94 Millionen Euro - so der Wert in der aktuellen Saison - sicher. Übersteht die Schmid-Elf das Play-off, sind es in der Europa League mit rund 3,63 Mio. etwas mehr.

FC Red Bull Salzburg - Austria Klagenfurt 1:1 (0:0)

