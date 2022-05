Streit bei Viaduktbögen: 21-Jähriger mit kaputter Glasflasche attackiert

Innsbruck – Bei einem handfesten Streit ist am Samstag in den frühen Morgenstunden bei den Viaduktbögen in Innsbruck Blut geflossen: Wie die Polizei mitteilt, sind sich ein 25-jähriger Marokkaner und ein 21-Jähriger (derzeit ist die Staatsangehörigkeit noch unbekannt) in die Haare geraten. Der Ältere hat seinen Kontrahenten dabei mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert und im Bereich des Oberschenkels verletzt.