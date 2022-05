YouTuber Bibi und Julian Claßen haben sich getrennt

Berlin – Das YouTuber-Paar Bianca "Bibi" Claßen und Julian "Julienco" Claßen haben sich getrennt. "Ja, wir beiden sind nicht mehr zusammen", so die Influencerin am Samstag auf ihrer Instagram-Seite. Zuvor hatte Julian schon das Ehe-Aus verkündet. "Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns", schrieb Bianca. Sie nannte keine Gründe, schrieb lediglich: "Ich möchte Euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht."