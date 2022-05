Auto krachte in Gebäude: Ein Toter und vier Verletzte in Niederösterreich

Wilhelmsburg – Bei einem schweren Unfall in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) gab es am Sonntag einen Toten und vier Verletzte zu beklagen. Fünf Niederösterreicher, zwischen 20 und 22 Jahre alt, waren gemeinsam mit dem Auto unterwegs, als der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Pkw kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen, bevor er in ein verlassenes Gebäude krachte, berichtete die Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen. Für einen Insassen kam jede Hilfe zu spät.