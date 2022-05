Brandalarm: Almhütte im Voldertal wurde ein Raub der Flammen

Tulfes – Brandalarm gestern Früh im Gemeindegebiet von Tulfes: Kurz nach 8 Uhr informierte die Leitstelle Tirol die Feuerwehr Tulfes über einen Gebäudebrand im Voldertal. Dort stand eine Almhütte, die so genannte „Nagelaste“, in Vollbrand. „Das Feuer ist im Stallgebäude ausgebrochen“, berichtet Simon Gatt, Kommandant der Feuerwehr Tulfes. Neben seiner Einheit rückten auch die Feuerwehren Großvolderberg und Volders aus, um den Brand auf etwa 1400 Metern Seehöhe zu bekämpfen.

Kritisch war die Lage zeitweise vor allem deshalb, weil die Flammen auf den umliegenden Wald überzugreifen drohten. „Ein paar Bäume waren bereits angekohlt“, so Kommandant Gatt. Den Einsatzkräften gelang es aber, das Feuer so weit in Schach zu halten, dass dieses sich nicht ausbreiten konnte. Löschwasser lieferte dabei der Volder Wildbach, der aktuell laut Kommandant Gatt zum Glück ausreichend Wasser führt. „Vergangene Woche hätte das vermutlich noch anders ausgesehen“, so Simon Gatt.