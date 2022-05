Bundespräsident Van der Bellen tritt bei Wahl im Herbst erneut an

Bundespräsident Alexander Van der Bellen. © IMAGO/Martin Juen

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird wie erwartet für eine zweite Amtszeit in der Hofburg kandidieren. Am Sonntagnachmittag gab der 78-Jährige seinen Wiederantritt in einem Video auf seinen Social Media-Kanälen bekannt. "Ich möchte, wenn Sie einverstanden sind, das Meinige dazu beitragen, dass die nächsten Jahre gut werden für uns alle", erklärt Van der Bellen in dem knapp zweiminütigen Video.

📽️​ Video | Van der Bellen gibt Wiederantritt bekannt

"Mein Name ist Alexander Van der Bellen – ich kandidiere für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten und bitte um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme", meint Van der Bellen am Ende des Clips.

In einer eilig einberufenen Präsidiumssitzung hat sich indes am Sonntag offenbar die SPÖ einhellig dafür ausgesprochen, dass sie eine Wiederkandidatur von Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützen würde. Die FPÖ will heuer jedenfalls einen Kandidaten oder eine Kandidatin – nicht Norbert Hofer – ins Rennen schicken. Die NEOS wollen Van der Bellen unterstützen. ÖVP und SPÖ haben bereits mehrfach wissen lassen, dass sie im Fall der Wiederkandidatur Van der Bellens diesmal nicht dabei sind.

Turbulente Jahre in der Hofburg

Als Alexander Van der Bellen im Dezember des Jahres 2016 im zweiten Anlauf seinen Kontrahenten Norbert Hofer endgültig hinter sich ließ, dachten viele, das anstrengendste sei für den vormaligen Grünen-Bundessprecher nun vorbei. Doch die dem aufregenden Wahlkampf folgende erste Amtszeit in der Hofburg sollte das bis dahin geschehene toppen. Ibiza, Kanzler-Wechsel, Corona und zuletzt der Krieg in der Ukraine. Dennoch will Van der Bellen sechs Jahre weiter machen.