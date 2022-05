Passant schlug Alarm: Wohnhaus brannte in Stans, Brandursache steht fest

Stans – Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Stans am Sonntagnachmittag steht die Ursache fest. Laut Polizei sei der Brand ziemlich sicher in der Küche ausgebrochen. Demnach sei ein technischer Defekt an einem Küchengerät sehr wahrscheinlich. Um welches es sich dabei jedoch genau handelt, lasse sich aufgrund der enormen Zerstörung nicht mehr feststellen. Fremdverschulden wird damit ausgeschlossen.