Fußgängerin bei Alpbach von Wagen erfasst: Auto stürzte 40 Meter ab

Alpbach – Am Sonntagnachmittag fuhr ein 86-Jähriger in seinem Pkw von Inneralpbach in Richtung Reith i. A.. In einer scharfen Kurve kam der Einheimische plötzlich an den äußersten linken Rand der Straße. Eine 54-Jähirge, die dem Mann zu Fuß entgegenkam, konnte dem Auto wegen einer Begrenzungsmauer nicht mehr ausweichen. Die Frau wurde vom Pkw touchiert, ihre 22-jährige Tochter blieb unverletzt.