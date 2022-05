Abschlussparty für die jungen Imster Fußgänger

Imst – Mit ihrem Einsatz, den sie das ganze Jahr lang beweisen, konnten die Imster Schulkinder rund 80 Prozent ihrer Wege ökologischer zurücklegen. Das Mama- oder Papataxi zur Schule blieb zu Hause und die Schüler gingen zu Fuß, radelten oder benutzten die Öffis. Johanna Heumader-Schweigl von „Miteinand“ in Imst ist zu Recht stolz auf die Aktion „Schulweg ist Fußweg“. Landauf, landab dient das Erfolgsprojekt als Vorzeigemodell, gewann den VCÖ-Mobilitätspreis 2020 sowie einen der Sparkasse-Imst-Förderpreise. Die Stadtgemeinde Imst bekommt laufend Anfragen von anderen Gemeinden, wie man „Imst bewegt“ auch andernorts umsetzen kann.

„Letztes Jahr konnten wir keine Abschlussveranstaltung abhalten. Darum haben sich unsere fleißigen Kinder diese Feier heuer wahrhaft verdient“, bestätigt Heumader-Schweigl. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Orienteering-Club Innsbruck/Imst, wie Obmann Hans Georg Gratzer und Karin Lugsteiner bestätigen. Sie haben eine Schnitzeljagd quer durchs Imster Sportzentrum arrangiert. „Weil die gesamte Aktion auf einer Teamleistung beruht, wo sich die Klassenkameraden gegenseitig anspornen, ist auch das Finale als Teambewerb angelegt“, informiert Heumader-Schweigl. Am Ende durften an die 500 Kinder an zwei Tagen jubeln und sich über eine Belohnung der Klasse freuen. Dass die Bewusstseinsbildung und der positive Impuls für den aktiven Umweltschutz auch nächstes Jahr eine Fortsetzung erfahren, steht außer Zweifel. (top)