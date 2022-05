„Ich werde keine Ruhe geben“: Van der Bellen kandidiert noch einmal

„Eine spannende Aufgabe“: Alexander Van der Bellen verkündet die Kandidatur im Internet. © vanderbellen.at

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – „Mein Name ist Alexander Van der Bellen, ich kandidiere für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten und bitte um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme“: Der zentrale Satz steht am Ende des Internet-Videos, das der amtierende Bundespräsident gestern Nachmittag veröffentlichen ließ. Van der Bellen bewirbt sich im Herbst um eine zweite Amtsperiode als Bundespräsident. Unterstützung bekommt er von Grünen, SPÖ und NEOS. Die größere Regierungspartei ÖVP hat sich noch nicht festgelegt. Die FPÖ plant jedenfalls eine eigene Kandidatur.

Die Ankündigung Van der Bellens war letztlich keine Überraschung mehr. Der Mai wurde hinter vorgehaltener Hand schon länger als Termin für die Entscheidung genannt. Bereits vor dem Wochenende ging dann auf der Plattform TikTok ein Video online, in dem Van der Bellen zum 1980er-Sound von The Clash die Frage stellt, ob er bleiben oder gehen soll: „Should I stay or should I go?“ Einen offiziellen Kommentar zu diesem Video gab es vorerst nicht. Erst gestern folgte die offizielle Bestätigung, dass es bereits Teil der Wahlkampagne war.

Wie bei seiner ersten Wahl 2016 setzt Van der Bellen auf soziale Medien. Gestern ging außerdem die neue Seite www.vanderbellen.at online. Dort wirbt die „unabhängige Wahlbewegung“ seit gestern schon um Spenden für den Wahlkampf. Organisiert wird die Kandidatur – so wie beim ersten Antreten 2016 – über einen eigenen Verein, eine „Unabhängige Initiative zur Stärkung der liberalen Demokratie“. Bei einer Pressekonferenz heute Vormittag will Van der Bellen Details nennen.

Zuspruch und einmal kontra Wien – Alexander Van der Bellen darf bei seiner zweiten Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten mit breitem Zuspruch aus den Parlamentsparteien rechnen. Nur die FPÖ will gegen ihn antreten. Als wahrscheinliche Kandidatin gilt die oberösterreichische Abgeordnete Susanne Fürst. Bei der ÖVP ist Günther Platter weiter als die Bundespartei. Er spüre beim Bundespräsidenten die „Tiroler Mentalität“. Mit seiner „ruhigen und unaufgeregten Art“ sei Van der Bellen der Richtige für das Amt des Bundespräsidenten. „Meine Unterstützung hat er“, sagte der Landeshauptmann. Die türkise Generalsekretärin Laura Sachslehner hingegen verwies nur auf bevorstehende Beratungen zum Thema. Naturgemäß erfreut über das Antreten Van der Bellens ist Grünen-Chef Werner Kogler. Er twitterte: „Eine gute Nachricht für Österreich.“ Bei der SPÖ beschloss das Parteipräsidium gestern per Videokonferenz die Unterstützung. „Alexander Van der Bellen hat Österreich als Staatsoberhaupt durch turbulente Zeiten und Krisen geführt“, sagte Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Die NEOS werden Van der Bellen ebenfalls unterstützen. Generalsekretär Douglas Hoyos setzt auf ihn als „laute Stimme für Transparenz und saubere Politik“. Ganz anders FPÖ-Chef Herbert Kickl: Van der Bellen sei der „Kandidat des gescheiterten Systems“. Er stehe für die „Spaltung der Gesellschaft“ durch eine „bösartige Corona-Politik“ und eine „Aufweichung“ der Neutralität. Ebenfalls bereits Interesse an einer Kandidatur angemeldet hat der Musiker und Gründer der „Bier-Partei“, Marco Pogo. (sabl)

Das Video steht unter dem Motto „Da sein für unser Österreich“. Van der Bellen zeigt sich in seinen Amtsräumen, mit Kindern, einem Lehrling und seinem Hund, in der Natur, am Holocaust-Mahnmal in Berlin und an seinem Schreibtisch – nachts, mit der dunklen Stadt im Hintergrund: „Ich werde keine Ruhe geben, bis ich sicher bin, dass wir alle gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Mit all meiner Lebenserfahrung und Kraft da sein für unser Österreich! Ich kann mir nichts Sinnvolleres vorstellen.“ Auch die „Heimat“ kommt wieder vor, die Van der Bellen bereits 2016 zur Überraschung vieler in seine Kampagne aufgenommen hatte.

Das Amt des Bundespräsidenten sei „eine spannende Aufgabe“, betont Van der Bellen. „Man muss Überraschungen lieben – kein Mensch kann einen vorbereiten auf das, was einen da erwartet.“ Er verwies darauf, dass wohl keiner erwartet hätte, was in den vergangenen fünf Jahren alles passieren würde. „Seien wir ehrlich: Dinge wie Ibiza sind heute schon fast vergessen“, meint er. „Wir leben in einer Übergangszeit – nichts ist mehr selbstverständlich und wir müssen für das, was uns wichtig ist, jeden Tag aufs Neue eintreten.“

Es werde wohl so herausfordernd bleiben, glaubt Van der Bellen. „Nationalisten greifen nach der Macht, wenn wir es zulassen.“ Es werde eine große Aufgabe, den Frieden, den sozialen Zusammenhalt und die Natur zu bewahren.