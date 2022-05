Neuer Schutzpatron der Tiroler Bergrettung ist ab sofort im Dienst

Hermann Spiegl, Landesleiter der Tiroler Bergrettung, Bischof Hermann Glettler und BR-Bezirksleiter Markus Wolf (v. l.) mit dem Abbild des hl. Bernhard, der künftig über die alpinen Helfer wacht. © Tschol

Reutte – Wäre ein Besucher der Burgenwelt Ehrenberg am Samstag in Not geraten, es wäre schneller Hilfe zur Stelle gewesen als das Handy für einen Notruf gezückt. 160 Bergretter aus ganz Tirol waren rund um die Burgenanlagen unterwegs, ehe sie sich zur Landesversammlung in der Arena einfanden.

Dort stand am Samstag ein spezieller Punkt auf der Tagesordnung. Bischof Hermann Glettler segnete das Bildnis des hl. Bernhard. Dieser gilt somit ab sofort offiziell als Schutzpatron der Bergretter. Für Bezirksleiter Markus Wolf erfüllte sich damit ein Herzenswunsch: „Wir sind als Bergretter nicht nur mit der Natur eng verbunden, sondern auch mit den Traditionen. Und da gehört für mich der Glaube dazu. Und der hl. Bernhard passt genau. Er hat 1050 das Hospiz auf dem Grossen Sankt Bernhard gegründet und war damit quasi der erste Bergretter.“

Bischof Glettler war tief beeindruckt von der Arbeit der alpinen Einsatzmannschaften: „Ich möchte allen danken, die sich so selbstlos einsetzen. Natürlich weiß man in Tirol um die Bedeutung der Bergrettung, aber wenn man es so vor Augen geführt bekommt, wird einem erst richtig bewusst, was von jedem Einzelnen geleistet wird.“

Glettler nahm damit Bezug auf die zuvor präsentierten Zahlen. Demnach zählt die Tiroler Bergrettung 4600 Mitglieder in 91 Ortsstellen. 22 staatlich geprüfte Berg- und Skiführer sowie 26 Ärzte und Notfallsanitäter kümmern sich um deren Aus- und Fortbildung. 614 Anwärter stehen derzeit in Ausbildung.

Und der hl. Bernhard bekommt sicher genug zu tun, orientiert man sich an den Zahlen des Vorjahres. 2021 wurden 2165 Alarmierungen verzeichnet. Nur zwei Tage blieben die Tiroler Bergretter ohne Einsatz. Auch die Hundestaffel war gefordert – jedoch häufiger im Sommer als im Winter. „Nur“ 32 der 90 Einsätze betrafen Lawinen, 58 andere Sucheinsätze.