Psychosoziale Zentren in Tirol starten: „Covid war Brandbeschleuniger“

Innsbruck – Selbstbewusst. Sichtbar. Mitten in der Stadt. Dort, wo sich das Leben eben abspielt. So präsentiert sich seit Kurzem das Psychosoziale Zentrum an seinem Standort an der Ecke Maximilianstraße/Andreas-Hofer-Straße in Innsbruck. Dass sich die Anlaufstelle für Menschen in psychischen Krisensituationen nicht verschämt in einer Seitengasse oder anonym in einem Hinterhof versteckt, ist Teil des Konzeptes der Psychosozialen Zentren (PSZ). Denn zum Leben gehört auch, dass nicht immer alles rund- und nach Wunsch läuft. Weg von der Stigmatisierung, hin zu einem offenen Umgang mit der psychischen Gesundheit. Dafür wollen die PSZ als niederschwellige Erstanlaufstellen stehen.