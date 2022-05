WWF-Report: EU ist teurer Supermarkt statt Kornkammer der Welt

"In vielen Ländern der Erde brauchen die Menschen Korn, nicht Corned Beef und Chardonnay", so Dräger. Der am Montag unter dem Titel "Europe eats the world" (etwa: "Europa isst die Welt") veröffentlichte Bericht betont, die Länder der EU führten mehr Kalorien und Proteine - unter anderem in Form von Tierfutter - ein, als sie in andere Regionen verkauften. So entzögen sie anderen Märkten elf Prozent der Kalorien und 26 Prozent der Proteine.