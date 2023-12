Ins Museum und zur Fußball-EURO: Das war „Tirol Live“

Mit dem heutigen Tag übernimmt der Vorarlberger Andreas Rudigier die Leitung der Tiroler Landesmuseen. Auf ihn wartet etwa der Umbau des Ferdinandeums, der wieder in Schwung kommen sollte. Als eine weitere Baustelle gilt das Tirol Panorama: Dieses hat sein Museumsgütesiegel verloren. In „Tirol Live“ erklärte Rudigier erklären, wie er die Aufgabe anpacken will.