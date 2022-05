Passion, Expertise, Einsatz: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Der Krieg in der Ukraine hat in Österreich wieder die Debatte um die Neutralität entfacht. Schweden und Finnland haben ein Beitrittsgesuch an die NATO gestellt. Wie sieht es mit der österreichischen Neutralität aus? Darüber wird der Leiter des Instituts für Politikwissenschaft an der Uni Innsbruck und Professor für Internationale Beziehungen Martin Senn heute bei „Tirol Live“ sprechen.