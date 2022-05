DNA bestätigt: Wolf für Risse am Weerberg und in Schönberg verantwortlich

Weerberg, Schönberg – Der Verdacht hat sich bestätigt: Am Weerberg und in Schönberg gerissene Schafe wurden von einem Wolf getötet. Verantwortlich war genauer gesagt ein Wolf der italienischen Population. Das ergaben die genetischen Untersuchungen der Proben, die am 11. Mai im Gemeindegebiet von Weerberg und am 14. Mai im Gemeindegebiet von Schönberg bei je einem toten Schaf genommen wurden.

In einem nächsten Schritt erfolgt die Bestimmung des Individuums, die so genannte Genotypisierung, um abzuklären, ob die Risse einem einzigen oder zwei verschiedenen Wölfen zuzuordnen sind. So informierte das Land Tirol am Montagnachmittag in einer Aussendung.