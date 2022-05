Italien nach 2:5-Niederlage gegen Kasachstan erster WM-Absteiger

Italien ist bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland abgestiegen. Die Italiener verloren am Montag in der Gruppe A in Helsinki das entscheidende Match gegen Kasachstan mit 2:5. Der zweite Absteiger wird im Abendspiel Österreich - Großbritannien (19.20 Uhr) in Tampere ermittelt. Tschechien hat sich mit einem 1:0 über die USA für das Viertelfinale qualifiziert.