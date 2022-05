Innsbrucker Polizei sucht nach Auffahrunfall mit zwei Verletzten nach Zeugen

Innsbruck – Nach einem Auffahrunfall am Montag in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Zu dem Unfall war es gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Anton-Melzer-Straße/Leopoldstraße gekommen. Auf der dortigen linken Abbiegespur hatte ein Einheimischer (44) einen Pkw gerammt, in dem ein Mann (49) und eine Frau (47) saßen. Während der 44-Jährige unverletzt blieb, begab sich das Paar auf eigene Verantwortung zum Arzt.