FBI: Großer Anstieg von Amokläufe in den USA im Jahr 2021

Im vergangenen Jahr habe es infolge von Amokläufen 103 Tote und 140 Verletzte gegeben, heißt es in dem Bericht. 2021 war demnach das siebttödlichste Jahr seit Beginn der FBI-Aufzeichnungen im Jahr 2000. Es verzeichnete aber die meisten Angriffe dieser Art. Der tödlichste Vorfall des Jahres 2021 war die Massenschießerei in einem Supermarkt in Boulder, im US-Bundesstaat Colorado, bei der zehn Menschen ums Leben kamen. In einer FedEx-Filiale in Indianapolis wurden acht Menschen getötet und sieben verwundet.