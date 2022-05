Hopfgarten: Radfahren in der Gefahrenzone auf der Brixentaler Straße

Schon seit Jahren wird eine Entschärfung der Engstelle gefordert und es laufen schon länger Überlegungen, dies in die Tat umzusetzen. Inzwischen gibt es auch schon Detailplanungen zu einem Fahrradweg-Projekt. Das ist in dem Bereich allerdings nicht ganz leicht. An der Stelle kreuzen sich die Bahntrasse, die Landesstraße und auch die Brixentaler Ache. Da wird’s eng für die Radfahrer, die in die Windau fahren oder auch wieder heraus.