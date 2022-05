Hhanoi in Landeck: Düster-süßliche Klangforschung ohne Leerlauf

Landeck – Zeiten des Lockdowns sind scheinbar ideale Zeiten für kreative Schübe in allen Bereichen der Kunst. Auch der Tiroler Musiker Hans Hauser alias Hhanoi hat die Zeit genutzt, um sich mit einer alten Liebe, der zur Poesie von Edgar Allan Poe, intensiver zu beschäftigen.

Nunmehr zehn Jahre auf der Bühne, mal solo, mal im Duo, mal wie am Samstag im Alten Kino Landeck in Bandbesetzung, tourt er aktuell mit dem Album „no time for idle cares“ durch die Lande.