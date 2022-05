Gezielte Entlastung für pflegende Angehörige in Innsbruck

Innsbruck – Pflegende Angehörige zu unterstützen, sodass sie ihre Verwandten möglichst lange zu Hause betreuen können: Das ist das zentrale Ziel des EU-geförderten Pilotprojekts „Community Nursing“, das österreichweit an über 120 Standorten umgesetzt wird. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, so genannte „Community Nurses“ (wörtlich: „Gemeindekrankenschwestern“), sollen als zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für pflegende Angehörige bereitstehen und zugleich bestehende Strukturen im Pflegebereich vernetzen.

In Tirol läuft das neue Konzept neben Hall (wo die Stellenausschreibungen dieser Tage „rausgehen“ sollen), dem Achental, Brixlegg, Alpbach und Ebbs auch in der Landeshauptstadt Innsbruck an, konkret in den eher ländlich strukturierten Stadtteilen Mühlau und Arzl. Mit der 36-jährigen Zirlerin Verena Möschl hat die erste „Community Nurse“ im April ihre Arbeit aufgenommen, eine zweite 50-%-Kraft steigt Mitte des Jahres ein: Beide sollen das Projekt im Rahmen der Mobilen Dienste der ISD (Innsbrucker Soziale Dienste) von der Pike auf entwickeln. Und zwar „als Ergänzung, nicht in Konkurrenz zur mobilen Hauskrankenpflege“, wie der ressortzuständige Vizebürgermeister Hannes Anzengruber (ÖVP) klarstellt.