Debatte in Tirol: Widmungsstopp bleibt strittig

In den Reihen der Opposition gibt es unterschiedliche Annäherungen. „Grundsätzlich sind im Wohnbereich alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen endlich zu ergreifen“, sagt SPÖ-Parteiobmann Georg Dornauer. „Insbesondere in Sachen Baulandmobilisierung“, fügt er an. In Tirol gibt es 34 Millionen Quadratmeter gewidmetes Bauland, das teils seit Jahrzehnten nicht verbaut ist. Darin sieht Dornauer „die widmungspolitischen Sündenfälle der ÖVP in den 80er-Jahren.“ Einen Widmungsstopp lehnt er nicht zur Gänze ab. „Was gewährleistet bleiben muss, sind sinnvolle Umwidmungen im öffentlichen Interesse, Stichwort Kindergärten und sozialer Wohnbau.“