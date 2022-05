Nach Schäden durch Lkw-Brand: Fahrbahn der A13 wurde saniert

Gries am Brenner – Im Hinblick auf ein starkes Reisewochenende hat die Asfinag bei der Sanierung der Fahrbahn auf der Brennerautobahn einen Zahn zugelegt: Wie berichtet, war eine Fahrspur im Bereich der Gschnitztalbrücke auf der A13 bei einem Lkw-Brand am Samstag schwer beschädigt worden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste in diesem Bereich zunächst eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet werden.