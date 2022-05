500.000 Euro für Van der Bellen von den Grünen, SPÖ und NEOS ohne Spende

Auch von den NEOS kann Van der Bellens Kampagnenteam nicht auf Geld hoffen: "Nein, davon gehe ich nicht aus", sagte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag zur Frage einer Finanzspritze für den Präsidentschaftskandidaten. Von Van der Bellen erwarte man im Übrigen "doch etwas mehr Verve" als in der ersten Amtszeit, was etwa den Kampf gegen Korruption oder die Klimakrise betrifft, merkte Meinl-Reisinger auch an. (APA)