Kanadier Coulter stürmt aus Norwegen zum HC Innsbruck

Nächster Neuzugang beim HC Innsbruck: Die Haie gaben am Dienstag die Verpflichtung von Tyler Coulter bekannt. Der 25-jährige Kanadier stürmte zuletzt für Stjerenen Hockey in Norwegen und verbuchte in 55 Spielen überragende 55 Scorerpunkte (23 Tore/32 Assists).