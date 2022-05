Reflektierende Sandsäcke sollen Klimaerwärmung bremsen

München/Graz – Um den CO2-bedingten, weltweiten Temperaturanstieg einzubremsen und auf 1,5 Grad zu begrenzen läuft den Entscheidungsträgern die Zeit davon. Der tschechisch-österreichisch Physiker Radko Pavlovec hat ein Projekt entwickelt, das mit Hilfe von reflektierenden Sandsäcken einen Zeitgewinn herausholen will. Sein "Lumobag"-System wurde beim interdisziplinären Workshop "Science Moonshot 2022" in München vorgestellt.

Die Lumobags sind aluminiumbeschichtetes Sandsäcke, die – großflächig in verschiedenen Wüstengebieten der Erde verlegt – nach Pavlovec' Berechnungen ausreichend Sonnenenergie reflektieren könnten, um die weltweiten Treibhausgas-Emissionen zu kompensieren. Pavlovec geht davon aus, dass bei dem weltweit aktuell prognostizierten CO2-Ausstoß eine jährlich mit LumoBags ausgestattete Fläche etwa halb so groß wie jene von Österreich (40.000 - 45.000 Quadratkilometer) notwendig wäre, um die Temperatur sofort auf dem derzeitigen Niveau zu stabilisieren.

Pavlovec und seine Frau, die ehemalige Grazer Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner (Grüne), haben bei dem Intensiv-Workshop in München mit Hilfe von 45 Experten und Wirtschaftsfachleuten auch ein Geschäftsmodell entwickelt, wie mithilfe von Crowdfunding, Förderungen, CO2-Zertifikatshandel und einem Franchisemodell die Realisierung der ehrgeizigen Idee gelingen könnte. Der Preis für einen Lumobag ist mit fünf Euro veranschlagt. Bei einer Belegung der geplanten Flächen würde das eine jährliche Gesamtsumme in dreistelliger Milliardenhöhe bedeuten.

Für den Anfang soll noch heuer – vermutlich in Spanien – eine Fläche von 16 Quadratkilometern mit Lumobags ausgestattet werden. Die Verhandlungen über den Standort sind noch im Laufen. Pavlovec zufolge würde diese Fläche den CO2-Ausstoß eines 2500-Megawatt-Kohlekraftwerks kompensieren. Dieser Effekt sollte laut Pavlovec mithilfe von Satellitendaten nachweisbar sein und so helfen, Unternehmen und Staaten überzeugen, in verschiedenen Wüstengebieten der Erde - vor allem in der Sahara und in Australien - die erforderlichen Flächen mit den reflektierenden Sandsäcken auszustatten.