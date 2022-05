Erster Gleitschirmflug vom Mount Everest mit Genehmigung der Behörden

© AFP/Courtesy of Pierre Carter

Kathmandu – Zum ersten Mal ist ein Gleitschirmflieger mit Genehmigung der nepalesischen Behörden vom Mount Everest gestartet. Der 55-jährige Südafrikaner Pierre Carter sei in der vergangenen Woche mit seinem Gleitschirm in einer Höhe von fast 8000 Metern gestartet und nach 20 Minuten in der Nähe der auf 5164 Metern Höhe gelegenen Siedlung Gorakshep gelandet, sagte Dawa Steven Sherpa vom Tourenveranstalter Asian Trekking.