Aschbacher legt Amt nieder: Wechsel in der Chefredaktion der Südtiroler "ff"

Bozen, Innsbruck – An der Redaktionsspitze des Südtiroler Wochenmagazins ff kommt es zu einem Führungswechsel: Chefredakteurin Alexandra Aschbacher legt nach neun Jahren auf eigenen Wunsch ihr Amt nieder, teilte das Magazin am Dienstag mit. Die 44-Jährige wird weiter als Redakteurin für die ff arbeiten, hieß es. Aschbacher nachfolgen wird mit 1. Juli ihr bisheriger Stellvertreter Georg Mair. Der 61-Jährige ist seit 1993 Mitglied der ff-Redaktion.

"Ich bin stolz und glücklich, für die ff in dieser Funktion gearbeitet zu haben. Nach neun Jahren ist es nun an der Zeit für Neues. Für mich selbst, aber auch für die ff", erklärte Aschbacher. Mair als stellvertretender Chefredakteur zur Seite stehen wird Karl Hinterwaldner. Beide hätten bereits in der Vergangenheit als Team gut funktioniert, wurde auf die Enthüllungen in der sogenannten "SAD-Affäre" rund um diverse Abhörprotokolle und den daraus folgenden schweren Verwerfungen in der Südtiroler Volkspartei (SVP) verwiesen.