Große Klappe, nichts dahinter – oder doch? Das große Fremdwörter-Quiz

Schon mal was von Chuzpe gehört? Was haltet ihr von Blasphemie? Oder seid ihr öfter mal infantil? Mit manchen Begriffen der deutschen Sprache kann man mehr, mit anderen weniger anfangen. Für die einen sind Fremdwörter nichts als Angeberei und bei anderen fest im Wortschatz verankert. Egal zu welcher Gruppe ihr euch zählt: In unserem Quiz könnt ihr beweisen, dass ihr Fremdwörter nicht nur benutzt, um inkontinent zu wirken.