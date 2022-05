Junge Ideen für Alte Musik: „Young Baroque“-Festival in Innsbruck

Innsbruck – Den Ruf als Hauptstadt der Alten Musik hat Innsbruck schon seit Langem. Er verdankt sich nicht zuletzt in jenem Pioniergeist in Sachen historisch informierter Aufführungspraxis, der zur Etablierung der international renommierten Festwochen für Alte Musik führte. Nun wollen die Festwochen in Kooperation mit den Tiroler Landesmuseen diesen guten Ruf auch für die Nachwuchspflege nützen.