Zuverdienstgrenze für Ukraine-Flüchtlinge: „Gesetz würde rechtlich nicht halten“

Wien – Über die Zuverdienstgrenze für Flüchtlinge aus der Ukraine wird politisch debattiert. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner hat ein Modell dafür präsentiert. Karner will, dass unterschieden wird, ob jemand in einer Privatunterkunft oder in einer organisierten lebt. Für jene Menschen, die in Privatquartieren untergebracht sind, sollen für jeden Euro Zuverdienst über dem Freibetrag von 110 Euro 70 Cent einbehalten werden. Und Karner sagt einmal mehr, dass das nicht für alle Flüchtlinge gelten soll, sondern nur für jene, die aus der Ukraine sind. Vertreter von NGOs verlangen das für alle. Karner sagt Nein dazu: Man dürfe nicht vermischen, „was nicht vermischt werden soll“.