„Aufpasser fürs Geld“: Bankhaus Spängler mit Plus in Tirol

Ausbau in Tirol: Vorstandssprecher Werner Zenz.

Innsbruck – Am Tiroler Markt für vermögende Privatkunden mischt seit dem Vorjahr das Salzburger Bankhaus Spängler (ist mit der Gründung 1828 die älteste Privatbank Österreichs und hat auch Familien-Wurzeln in Südtirol) verstärkt mit. Nach Kitzbühel, wo man bereits seit 34 Jahren mit einem Standort vertreten ist, wurde im Vorjahr im April in der Innsbrucker Museumstraße eine zweite Tiroler Niederlassung eröffnet.