AS Roma gegen Feyenoord: Am Stiefel ist der Titelhunger groß

Tirana – Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass Italiens Clubfußball gefühlt seit Ewigkeiten auf einen großen europäischen Triumph warten muss, denn eigentlich folgt bei unseren südlichen Nachbarn auf „Pasta, Pizza und Espresso“ schnell „Calcio“. Die Europa League, damals noch UEFA Cup, hat zuletzt der AC Parma vor 23 (!) Jahren gewonnen. Ein bisschen besser sieht es in der Königsklasse aus, wo mit Inter zuletzt 2010 ein Club vom Stiefel den Champions-League-Henkelpott in den Nachthimmel stemmte.

Und genau mit diesem längst verjährten Triumph kann man den Bogen zur Gegenwart spannen, denn der Trainer von Inter war damals ein gewisser José Mourinho. Und dieser schickt sich heute mit der Roma an, die „Titel-Dürre“ zu beenden, wenn die „Giallorossi“ im Finale der Conference League in Tirana (21 Uhr, live Servus TV) auf Feyenoord Rotterdam treffen. Wie wichtig dies dem 59-Jährigen wäre, merkte man nach dem Halbfinal-Triumph über Leicester. Da war keine Rede von der „nur“ drittklassigen Conference League, vielmehr flossen Tränen des Glücks. „Die Leute hier haben schon seit Ewigkeiten keinen solchen Moment mehr erlebt“, erklärte der Coach seinen Gefühlsausbruch im heimischen Olympiastadion. „Ich habe an die Fans hier gedacht, an meine Spieler, weniger an mich selbst.“ Den bislang einzigen internationalen Titel holte die Roma 1961 im fast schon vergessenen Messepokal.