30 Titel für das Judozentrum Innsbruck bei den Tiroler Meisterschaften

Die Tiroler Meister in den Klassen U14 und U21 strahlten am Wochenende mit ihren Medaillen und Pokalen um die Wette.

Innsbruck – Noch bevor am Sonntag in der Leitgebhalle (siehe Ergebnisbox rechts) die Tiroler Judo-Meistertitel vergeben wurden, lud der Verband zur Generalversammlung: Die prestigeträchtigste Ehrung erhielt dabei Klaus Oberweger, der sein Amt als Kampfrichterobmann 2021 nach 22 Jahren zurückgelegt hatte. Für seine langjährige Tätigkeit bekam er das Verdienstehrenzeichen in Gold und wurde zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit ernannt.

Verdienstehrenzeichen in Bronze gab es für Monika Fritz (WSG Swarovski Judo Wattens), Dietmar Staggl (Judoclub Tiroler Oberland), Markus Pircher (JC Kufstein), Carina Friesinger (JC Kirchberg), Stefan Berger (Judo Union Osttirol) und Anna-Katharina Told (JZ Innsbruck).Ebenfalls geehrt wurde das Judozentrum Innsbruck als erfolgreichster Verein Tirols 2021 und als Club mit den meisten Tiroler Meistertiteln. Die Union Osttirol wurde jeweils Zweiter in beiden Kategorien und erhielt eine Sonderehrung.

Am Sonntag stellten sich dann 225 Teilnehmer und Judoka dem Kampf um den Tiroler Meistertitel. Das JZ Innsbruck kürte sich am Ende des Tages zum erfolgreichsten Verein. 30 der 63 zu vergebenden Meistertitel gingen an den Innsbrucker Verein. Osttirol holte neun Titel und sechs Titel gingen an Kufstein. (TT)