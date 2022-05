Navi-Irrfahrt: Lkw blieb in Weißenbach auf Radweg hängen

Weißenbach – Blindes Vertrauen in sein Navigationsgerät hat einen Lkw-Lenker am Dienstag in Weißenbach am Lech in eine missliche Lage gebracht. Laut Polizei fuhr der 49-Jährige gegen 14.15 Uhr vom Ortsteil Gaicht Richtung Reutte. Weil sein Navi ihn dort hin lotste, fuhr der Mann trotz Fahrverbots schnurstracks über den Radweg der „alten Gaicht“.