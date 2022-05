67-Jähriger aus Natters abgängig: Polizei bittet um Hinweise

Wer hat diesen Mann gesehen? Hinweise an die PI Mutters (059133/7118) oder ans LKA Tirol (059133/703333).

Der Tiroler besuchte am 4. Mai zwischen 8 und 9 Uhr seinen Bruder und holte zwischen 10 und 11 Uhr in Matrei am Brenner bei einem Schlüsseldienst bestellte Waren ab. Dabei wurde er von einem Unbekannten begleitet. Laut Polizei besitzt der 67-Jährige kein eigenes Auto und dürfte zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.