Gall zeigte bei Giro-Etappensieg von Kolumbianer Buitrago als Elfter auf

Lavarone – Der Kolumbianer Santiago Buitrago hat sich am Mittwoch den Tagessieg auf der 17. Etappe des Giro d'Italia geholt, Richard Carapaz bleibt indes weiter im Rosa Trikot des Führenden. Der Ineos-Profi aus Ecuador reihte sich auf der drittletzten Bergetappe als Fünfter unmittelbar vor seinem schärfsten Rivalen Jai Hindley ein. Dem Australier fehlen damit nach wie vor drei Sekunden auf den Olympiasieger. In Szene setzen konnte sich auch der Osttiroler Felix Gall als Elfter.

Nach den beiden Bergetappen zu Beginn der letzten Giro-Woche wird es am Donnerstag wieder flacher. Die 18. Etappe führt über 156 km von Borgo Valsugana nach Treviso in die Nähe von Venedig und ist die potenziell letzte Chance für die Sprinter. Danach folgen nochmals zwei Teilstücke in den Bergen und das abschließende Zeitfahren in Verona. (APA)